Giulini: "Il calcio europeo dovrà ripartire con un sistema di salary-cap"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato di come il calcio potrebbe cambiare dopo il Coronavirus. Queste le sue parole: "E' importante a livello europeo cominciare a ragionare su un sistema di salary-cap, in modo da permettere a tutti di competere. Il Financial Fair Play ha funzionato poco e niente. In un'economia post-bellica il salary-cap è l'unico modo per evitare che si creino super-potenze molto distaccate dagli altri club. Noi avremo tifosi che avranno difficoltà a venire allo stadio, anche per motivi economici, quindi dovremo fare attenzione alle politiche sui prezzi di biglietti e abbonamenti. Questa stagione dovrà terminare esclusivamente per motivi economici e per evitare mille cause legali, lo si farà a porte chiuse. Ma dobbiamo organizzare anche l'inizio della prossima stagione".