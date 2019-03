Giunti a MN: "Contento per Caldara, ha alzato il livello difensivo. Prendo solo i tre punti, nostra peggiore prestazione"

Al termine di Milan Primavera-Palermo 3-1, il tecnico rossonero Giunti ha parlato ai microfoni di MilanNews.it: "Prendiamoci questi tre punti che sono importanti ma voglio vedere prestazioni diverse. Oggi è stata giocata la peggior partita da quando sono arrivato, non mi sono piaciute alcune situazioni e quando eravamo sopra 2-0 abbiamo pensato di averla vinta e abbiamo subito il gol. Poi hanno anche colpito un clamoroso palo interno, avremmo delapidato quello che ci eravamo costruiti con fatica. Prendiamo i tre punti ma non sono contento".

Su Caldara: "Sono contento per Mattia, ha alzato il livello di tutti i compagni difensivi. Quando c'è bisogno di dare minutaggio ai campioni della Prima Squadra siamo sempre a disposizione".

I miglioramenti offensivi: "Importante, abbiamo fatto gol alla prima azione e non ci era mai capitato. Adesso prendiamo quello di buono che ci resta e fare tesoro di quello che abbiamo sbagliato, come la gestione del pallone ed il movimento in campo. Devo per forza essere esigente, serve mandare messaggi chiari ai ragazzi".

La rete di Tsadjout: "Franck ha sempre fatto un grande lavoro, mentre Capanni e Maldini hanno caratteristiche diverse. Col Torino già aveva fatto una buona prova, lo ringrazio perché è l'atteggiamento giusto. Spero venga preso d'esempio dagli altri".