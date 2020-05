Giunti a MN: "Derby 0-6, negli spogliatoi festeggiammo in modo contenuto"

Federico Giunti, nel corso di una chiacchierata concessa ai microfoni di MilanNews.it, si è soffermato su una dichiarazione di Silvio Berlusconi, che recentemente ha svelato di aver rimproverato i giocatori del Milan per non essersi fermati sullo 0-4 nel derby dell'11 maggio 2001: "Non ricordo in quale circostanza il presidente Berlusconi ci redarguì in tal senso. Si è parlato molto del fatto che avremmo potuto fermarci, ma quando giochi una partita, soprattutto un derby, lo fai dando il massimo ed è chiaro che lo fai fino alla fine. Poi ricordo che al triplice fischio finale festeggiammo in modo contenuto, immedesimandoci nei giocatori dell'Inter. Ecco, quella era la cosa giusta da fare".

