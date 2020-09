Giunti: "Kessie è diventato un punto di riferimento per la squadra"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Federico Giunti ha parlato della crescita di Franck Kessiè. Queste le sue parole: "E' un giocatore che è diventato un grande punto di riferimento per la squadra. Ha fatto una crescita esponenziale da quando è arrivato. Abbiamo bisogno di giocatori come Franck e sta facendo la differenza così come Bennacer. Kessie arrivava da una squadra con meno pressioni rispetto al Milan e ha avuto bisogno di tempo per gestire le aspettative. Le prestazioni sono cresciute molto."