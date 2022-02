Gravina: "Vogliamo inserire l'indice di liquidità come criterio di ammissione al campionato"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche di nuovi possibili parametri e regole nel calcio italiano nell'intervista concessa a Radio anch'io sport: "Pensiamo di inserire l'indice di liquidità come criterio di ammissione per i campionati, sarà una prima volta assoluta per la Serie A. Questo indice partirà da un certo parametro (0,7) per poi continuare a crescere nei prossimi anni. Metteremo così sotto controllo il rapporto fra ricavi e costi del lavoro", le dichiarazioni del numero uno della Federazione.