Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato dell'allenamento di Ibrahimovic con l'Hammarby. Queste le sue parole: "Vedere Ibra che si allena? In Svezia forse non si sono resi conto delle problematiche a cui potrebbero andare incontro. Mi sembra ci sia un po' troppa superficialità nei paesi nordici."