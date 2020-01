Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Ciccio Graziani, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato di Piatek. Queste le sue parole: "Fossi il Milan non mi priverei di Piatek. Sono convinto che, soprattutto in un 4-4-2, lui e Ibrahimovic possano coesistere, ma sono altrettanto convinto che i rossoneri stiano cercando un acquirente per motivi economici e tecnici"