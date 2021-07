Guardiola: "Ad oggi non ci sono possibilità che arrivi una punta viste le cifre che circolano"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è così espresso a TV3 sul possibile arrivo di un attaccante centrale: "Ora abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres che nella posizione di falso nove ha fatto cose incredibili. E poi ci sono i giovani dell'Accademy dove spesso si gioca senza un vero bomber in avanti. Non so cosa succederà nel mercato, forse compreremo qualcuno, forse no. Ad oggi non ci sono possibilità che arrivi un attaccante viste le cifre che circolano. Tutti i club sono in difficoltà a livello finanziario e noi non siamo un'eccezione".