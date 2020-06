Guidolin: "Le semifinali di Coppa Italia non sono state calcio finto. C'è stata una buona intensità"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', l'ex allenatore Francesco Guidolin ha parlato dell'intensità e delle prestazioni nelle semifinali di Coppa Italia. Queste le sue parole: "Mi sono piaciute abbastanza le semifinali di CoppaItalia. Le squadre non possono essere brillanti, ma mi sono sembrate buone partite. Secondo me non è stato calcio finto, anzi sono stati bravi dopo così tanto tempo senza giocare"