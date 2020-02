Gullit: "Il Milan è nelle mani di Boban e Maldini. Per ripartire serve qualità"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Ruud Gullit, ex campione rossonero, ha parlato del momento del Milan a margine dell'evento Laureus a Berlino. Queste le domande e le risposte:

Sull'idea di ritornare un giorno in società.

"In questo momento sono nelle buone mani di Boban e Maldini. E' un avventura difficile perchè ogni tanto cambiano dei proprietari e questo crea confusione. Spero che possano dare una mano alla società per cercare di far ritornare il Milan alla sua identità."

Che cosa manca al Milan per tornare grande?

"Al Milan manca qualità e anche un'idea concreta sulla volontà del club. Un'idea precisa di gioco che riporti organizzazione."

Da che cosa si può partire?

"Dalle fondamenta di una squadra, come per costruire una casa. Si parte dalla difesa e poi si incomincia a intervenire in altri ruoli."