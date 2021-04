H. Verona, Juric: "Con il Milan era un assedio, la gente moriva sul campo"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, si è così espresso in conferenza stampa confrontando la sconfitta subita dai suoi contro il Milan e quella recente contro la Lazio: "Con il Milan era un assedio, c’era gente che moriva sul campo. Col Genoa non avevo la sensazione potessimo prendere gol, e anche con la Lazio non mi sembra ci sia stato un dominio da parte loro: la situazione era tranquilla. Magnani salta due metri e quell’altro (Milinkovic-Savic, ndr) che salta tre metri. Si parla di giocatori strepitosi, ma non avevo la sensazione che qualcosa stesse andando male".