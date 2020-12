Haaland stregato da Ibra e CR7: "Sono due esempi da imitare, due fenomeni assoluti"

Intervistato da Tuttosport, la stella del Borussia Dortmund Erling Haaland, parla così dei suoi idoli, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic: "Due campionissimi, due fenomeni. Ero stregato vedendoli in tv. Sono gli idoli di tanti calciatori tra cui ci sono anche io, sono esempi da imitare per la continuità che permettere loro di rimanere ad altissimi livelli per così tanti anni"