Hateley sul derby: "Andare a +10 sull'Inter sarebbe un bel passo verso lo Scudetto"

Mark Hateley, ex calciatore rossonero noto per un goal storico nel derby nel 1994, si è così espresso sul canale Twitch del Milan sul derby: "Vedo molto bene i rossoneri. Il Milan ha ora 7 punti di vantaggio sull'Inter e potrebbe aumentare il vantaggio a 10 punti vincendo il derby. Il Napoli è forte come l'Inter, ma probabilmente non reggerà il nostro passo. Andare a +10 sui nerazzurri sarebbe un passo molto importante verso lo Scudetto".