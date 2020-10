Hauge: "Aiuterò i più giovani e imparerò dai più esperti. Sono felice di essere qui"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il neo acquisto Jans-Petter Hauge ha parlato delle prime emozioni da rossonero. Queste le sue parole:

Le prime emozioni da rossonero.

“E’ stato un percorso, un lungo percorso ma sono felice di essere ancora qui a Milano. E’ stato bello tornare a casa a Bodo dopo aver perso la prima partita in tutta la stagione contro il Milan. Tornare a Bodo e vincere una partita , ricevere la mia prima convocazione in nazionale e tornare qui per firmare il primo contratto della mia vita. E’ una settimana che ricorderò per tutta la vita”

Sull’inserimento nel Milan.

“So cosa vuol dire far parte delle giovanili e essere giovane. Farò del mio meglio per aiutare i giocatori più giovani che vengono dalle giovanili e allo stesso tempo imparerò dai compagni con più esperienza di me qui al Milan”