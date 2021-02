Hauge: "Paolo Maldini è una leggenda. Pioli? Ora so cosa vuole da me"

Jens Petter Hauge, ai microfoni di CBS Sports, ha parlato così di Paolo Maldini e di Stefano Pioli: "Qui ci sono grandi leggende come Paolo Maldini. Lui è una leggenda, non solo nel Milan ma in tutto il mondo. Poi c'è Pioli che è simile all'allenatore che avevo in Norvegia per lo stile di gioco e per quello che chiede ai giocatori. Ora so cosa vuole da me sia quando ho la palla, sia quando non ce l'ho".