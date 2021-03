Hellas Verona, Juric: "Il Milan ha fatto meglio di noi, è forte e ha una dinamicità vista poche volte"

Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali del club gialloblù dopo la sconfitta contro il Milan.

Quanto merito c'è del Milan in questo risultato finale?

"Bisogna dare merito agli avversari oggi. Hanno fatto meglio di noi, pur non creando grandi occasioni. Mi sono piaciuti gli ultimi venti-trenta minuti, nei quali la squadra non ha mollato niente e poteva riaprirla. Questa volta, però, rendo merito agli avversari: ho visto una squadra forte, con giocatori con una dinamicità che ho visto poche volte".

C'è stata anche un po' di stanchezza fisiologica?

"Sicuramente quando non sei al centocinquanta percento fai fatica a competere contro queste squadre. Ma i ragazzi hanno dato tutto, loro hanno fatto meglio. Abbiamo fatto anche tanti errori tecnici nelle ripartenze, ma grande merito agli avversari".

Chi è entrato oggi ha fatto bene.

"Oggi sono entrati tutti bene. Mi dispiace un po' perché potevamo riaprirla, ma la mia sensazione è che il Milan abbia meritato alla vittoria. Ho poco da rimproverare alla mia squadra: dispiace perché era una bella occasione, ma personalmente mi apre un po' anche gli occhi sul discorso delle rose".

State comunque disputando una grande stagione.

"I ragazzi sono stupendi: nel finale se non hai questo spirito rischi di sbandare, invece abbiamo creato occasioni fino alla fine. Siamo vicini al nostro obiettivo, vogliamo dare qualcosina in più e non mollare. I ragazzi volevano dare tutto, ma abbiamo trovato una squadra più forte".