Higuain a Sky: "Devo stare più calmo e aiutare la squadra. Futuro? È 13 anni che sento le stesse cose..."

Gonzalo Higuain ha parlato a Sky Sport prima di Bologna-Milan: “Speriamo in una partita importante, il calcio è questo. Facendo una bella partita si può tornare in una bella posizione, speriamo. I gol sono quello che devo fare, per entrare in Champions servono i gol. Devo stare più calmo e tranquillo, aiutare la squadra e i gol arrivano. Le voci sul futuro? Da tredici anni sento queste cose, immagina quello che succede se do attenzione a queste voci. Sono abituato. Inzaghi? È un orgoglio indossare la maglia di grandissimi giocatori, e lui lo è stato. È stato un avversario micidiale”.