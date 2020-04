Houston Dynamo, Struna su Ibrahimovic: "Fisicamente è un mostro"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Aljaz Struna, ex difensore del Palermo oggi in forza agli Houston Dynamo, ha parlato del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Anche qui, seppure il livello sia più basso della Serie A, si vedeva che se vuole può ancora correre. Non è facile fare trenta gol in MLS. Qui era il più forte e se non sai quanti anni ha, quando giochi contro di lui gliene dai trenta. Fisicamente è un mostro. E poi la sua personalità ha dato veramente tanto al Milan".