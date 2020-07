Hubner: "Tonali? Sbagliato credere che possa cambiare subito le partite al Milan, all'Inter o alla Juve"

C'è anche Sandro Tonali tra i temi affrontati dall'ex attaccante Dario Hubner durante il programma 'Taca La Marca' in onda su Radio Musica Television: "È un giovane con ampi margini di miglioramento. Ha fatto bene in Serie B, benino in A, lo farei crescere ancora un poco e non sono d’accordo con il paragone con Pirlo: sono due giocatori completamente diversi, ma sicuramente è un calciatore di ottima prospettiva. Bisogna dargli tempo: se pensiamo di vederlo l’anno prossimo nel Milan, nell’Inter e nella Juventus, credere che sia subito in grado di cambiare le partite sarebbe sbagliato".