Hutter sull'Inter: "Presto avranno il derby con il Milan e vedremo se influirà"

Il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adolf Hutter, ha parlato in conferenza stampa dalla Commerzbank-Arena alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Inter. Ecco le sue parole sul momento dei nerazzurri alle prese con il caso Icardi: "Mi interessano queste polemiche, ma non influiranno per forza in maniera negativa. A Cagliari non sono andati bene, ma sappiamo che subiscono pochi gol. Presto avranno il derby contro il Milan e vedremo se anche questo influirà. Per il momento penso solo alla sfida di domani".