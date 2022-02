I 12 punti persi con le piccole? Pioli: "Colpa di due difficoltà che abbiamo pagato a caro prezzo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Durante la conferenza stampa alla vigilia del derby di Coppa Italia, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche dei 12 punti persi dai rossoneri contro squadre della parte medio-bassa della classifica: "I numeri non mentono mai, abbiamo avuto principalmente due difficoltà: non siamo stati in grado di chiudere le partite e allo stesso modo non siamo riusciti a comandare un certo tipo di partite. Questo è stato un errore che abbiamo pagato a caro prezzo".