I tifosi inglesi hanno fatto saltare la Superlega? Gasperini: "Spero lo facciano anche col VAR"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Olympiacos in Europa League. Questa una delle domande.

Dopo Firenze non avete parlato. Passata la rabbia?

"Non è quell'episodio, rimane la conduzione del VAR a essere pericolosissima. Incide nei risultati anche in situazioni molto chiare. Non si capisce se decide l'arbitro o gli altri. Questa cosa è la cosa peggiore. Spero che i tifosi inglesi, dopo aver fatto saltare la Superlega riescano anche a far saltare il VAR".