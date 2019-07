Iachini a MN: "Bennacer non aveva mai giocato regista, è migliorato tanto in fase di transizione"

Giuseppe Iachini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha svelato da dove è nato lo spostamento di Bennacer nel ruolo di vertice basso del centrocampo: "Non ci aveva mai giocato, ho parlato col ragazzo, ci siamo soffermati molto sul piano tattico e sulla fase di transizione. Ha una buona tecnica e questa non gliela toglie nessuno ma sotto l'aspetto del posizionamento e nello sporcare i palloni agli avversari ha fatto un'enorme crescita, abbiamo fatto un grande lavoro ed è migliorato tanto. Quello doveva un po' impararlo, era un giocatore molto offensivo. Giocatori come Pirlo hanno fatto la loro fortuna passando a giocare da offensivi a davanti alla difesa, in Bennacer intravedevo questo, infatti ha giocato subito in quel ruolo. E Krunic come interno di centrocampo".