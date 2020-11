Ibra a MilanTv: "La squadra e Pioli sono fantastici. Paolo deve farmi firmare il contratto se no la prossima partita non gioco"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Zlatan Ibrahimovic ha parlato nel post partita di Udinese-Milan. Queste le sue parole:

Sul momento magico su chi pensava che fosse a fine carriera.

"Mi sto solo riscaldando. Qualche mese fa hanno detto che chi tornava al Milan, falliva. Con me dicevano che sarebbe stato uguale ma io non ho mai perso passione. Io ho mentalità, credo in quello che sto facendo e lavoro giorno dopo giorno. Ho una squadra che lavora benissimo, giovane e che ogni giorno cerca di migliorare. Mi aiutano tanto per farmi stare bene. I meriti sono anche del mister che ha un ottimo equilibrio per gli allenamenti e trova sempre il modo giusto per farmi giocare"

Sul gol.

"Guardavo il pallone entrare e aspettavo che passasse la linea per festeggiare con i compagni. Per me non è stato un gol difficile, ho già fatto gol simili ma bisogna provare e cercare di fare gol. Questa volta è entrata, la prossima pure"

Dove può arrivare questa squadra.

"Il mio lavoro è rendere la squadra affamata. Fino ad ora non abbiamo vinto niente, bisogna continuare e non mollare mai. Non bisogna essere soddisfatti e cercare di riprendersi quando arriveranno momenti negativi"

I tifosi chiedono di rimanere

"Adesso dico a Paolo che deve farmi firmare il contratto se no non gioco la prossima partita. La pressione va a Paolo. Saluto tutti i tifosi e spero di rivederli presto allo stadio"