Ibra e il record in Champions, Totti: "È giusto che si prenda il primato"

In caso di gol, Ibrahimovic supererebbe Francesco Totti, diventando il più marcatore "anziano" nella storia della Champions League. "Batterà certamente il mio record - ha dichiarato l'ex romanista alla Gazzetta dello Sport -. Ha una mentalità diversa dagli altri, è uno dei più forti al mondo e se arriva uno più bravo è giusto che si prenda il primato. I record sono fatti per essere battuti e in questo caso sarei veramente contento per lui. Può ancora dare tanto: la condizione nonostante tutto è ancora buona, dovrà semplicemente gestirsi".