Ibra e lo scontro con Allegri dopo un 3-0 contro l'Arsenal: "Per paura si era portato due portieri in panchina..."

Zlatan Ibrahimovic, intervistato dal Corriere della Sera, è tornato a parlare della discussione avuta con Massimiliano Allegri dopo un Arsenal-Milan. Ecco le sue parole: "Avevamo perso 3 a 0 con l’Arsenal, e lui era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c’era nulla da ridere, e gliel’ho fatto notare. Cosa mi ha risposto? Tu Ibra pensa a te, che hai fatto cagare. Gli ho ribattuto che aveva fatto cagare lui: per paura si era portato due portieri in panchina... Allegri è bravissimo a gestire lo spogliatoio, ma doveva avere più coraggio: andare al Real Madrid, misurarsi con l’estero. Invece ha fatto la scelta comoda".