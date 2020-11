Ibra: "Il modo in cui ti alleni è il modo in cui giochi"

In merito all pressione che mette ai compagni di squadra, Zlatan Ibrahimovic ha spiegato al sito ufficiale della UEFA: "Quando gioco porto in campo il mio carattere, la mia personalità e ovviamente la mia qualità. Metto molta pressione ai miei compagni, cerco di tirare fuori il massimo da ciascuno di loro. Alcuni la prendono bene, altri un po' meno, altri non reggono. Vanno in difficoltà perchè rendono ad alto livello solo quando è necessario, invece io decido che dobbiamo farlo ogni giorno. Per me il modo in cui ti alleni è il modo in cui giochi. Che tu sia giovane o vecchio io ti metto la stessa pressione perchè se sei qui c'è un motivo, sei qui perchè sei abbastanza bravo. Ma fuori dal campo, se sei giovane ovviamente ti parlo in modo diverso, ti tratto diversamente, il comportamento non è lo stesso paragonato ai più vecchi. Ma sul campo sono tutti uguali per me".