Ibra: "Non sono veloce come prima, ma faccio del mio meglio per aiutare la squadra"

"Non ho più 35, 30 o 25 anni, ma sono rimasto lo stesso. È la cosa più importante". Lo ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic a France Football. "Sono più maturo - ha aggiunto il campione del Milan - e gestisco le situazioni in modo diverso, dentro e fuori dal campo. Voglio godermi il mio gioco al massimo livello, condividere la mia esperienza con i miei compagni di squadra il più a lungo possibile. Se sono quasi due metri e sono ancora forte, è perché mi alleno e lavoro, non è perché sto a Venice Beach e faccio il bodybuilder tutto il giorno. Sono nato così. Cerco di adattare il mio gioco alle mie caratteristiche e alla mia età. Non sono veloce come a 25 o 30 anni, ma faccio del mio meglio per aiutare la squadra. Ma non sono un duro o cose del genere".