Ibra: "Quando sono in Italia ho nostalgia dei miei due figli, quando sono in Svezia ho nostalgia degli altri venticinque"

Nel corso della sua intervista esclusiva a Milan TV Zlatan Ibrahimovic ha parlato di come sia affezionato ai suoi compagni di squadra:

In squadra sono tutti un po’ come tuoi figli, sono tutti uguali o ti piace interpretare le caratteristiche di ognuno e le loro personalità? “Dentro al campo siamo tutti uguali, abbiamo gli stessi obiettivi, però poi ognuno lo tratti in modo diverso. Il mio lavoro è quello di stimolare tutti. Quando non sono in Italia e non sono con la squadra devo dire che mi mancano tanto, come mi mancano tutti i miei figli in Svezia; invece quando sono fuori dall’Italia mi mancano 25 figli”.