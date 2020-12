Ibra scherza: "Ho giocato contro Paolo Maldini e ora gioco con Daniel. Se giocassi anche con suo figlio sarebbe un miracolo"

Nel corso della lunga intervista alla BBC il campione rossonero Zlatan Ibrahimovic ha parlato della sua condizione fisica rispetto agli anni passati: "Ho tanta esperienza, il gol non è mai stato un problema, continuo ad andare avanti. Non sono lo stesso giocatore che ero cinque anni fa e non sono lo stesso giocatore che ero dieci anni fa, tutti quanti cambiamo dal punto di vista fisico. Sono onesto nel dire che non corro come correvo prima, ora lo faccio in modo più intelligente. Il motivo per cui dico che la Serie A è il campionato più difficile per un attaccante è che è davvero molto tecnico, e in Italia la filosofia è quella di non subire gol piuttosto che farne uno in più. Mi sento come se qui avessi vissuto diverse generazioni. Ho giocato contro Paolo Maldini e ora suo figlio Daniel è un mio compagno di squadra. Magari potrò giocare anche con il figlio di Daniel, sarebbe un miracolo".