Ibrahimovic a GQ: "È tempo di tornare in Europa"

Nuove dichiarazioni di Ibrahimovic alla rivista statunitense GQ. Lo svedese spiega i motivi che lo hanno portato ad accettare l’offerta dei Los Angeles Galaxy: "Ci sono arrivato in un momento di cambiamento personale. Mi ero fatto male con il Manchester United di Mourinho, avrei potuto giocare ancora con loro, ma mi serviva più tempo per essere al top. Quando è arrivata la possibilità di andare negli States mi sono detto che forse avevo bisogno di un fresh start. Non volevo deludere il mister. Nella prima partita, bahm! Gol storico e vincente nel derby 3-2 con i LAFC dell’odiato Carlos Vela. Zlatan leggenda da subito. Dopo due anni ho detto basta. È stato un bel periodo, 53 reti in 58 partite. Ma è tempo di tornare in Europa".