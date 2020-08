Ibrahimovic: "Dobbiamo iniziare come abbiamo finito la scorsa stagione. La squadra ha capito cosa serve per arrivare in alto"

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, Zlatan Ibrahimovic ha commentato il suo rinnovo ma al tempo stesso ha parlato di tanti altri temi. Queste le sue parole sulla squadra:

Sulla prossima stagione.

“Il Milan deve continuare come ha finito la stagione, deve lavorare e credere come abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Giocare con orgoglio e fiducia ricordandosi che quando ci si mette la maglia del Milan è un grande privilegio ma al tempo stesso fonte di pressioni. Tutta la squadra ha fatto bene e ha capito cosa serve per arrivare in alto. Ora dobbiamo lavorare bene dal primo o giorno.”

Sulla squadra.

“Deve lavorare con grande sacrificio e deve avere una mentalità vincente. E’ importantissima perchè con la mentalità giusta si arriva agli obbiettivi anche quando le cose non vanno bene. Bisogna lavorare e credere negli obbiettivi. Questo cerco di portarlo al resto della squadra e far capire che bisogna dare il 200% sia in allenamento sia in partita."