Ibrahimovic: "Mi piace soffrire in allenamento, mi fa stare meglio"

Nel corso dell’intervista concessa a Sportweek, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo modo di lavorare, evidenziando una spiccata competitività: "Se mi sveglio ancora con la voglia di allenarmi? No, al mattino no. Mi sveglio difficile. Però quando mi alleno, mi alleno. Non lo so, mi piace soffrire in allenamento. Quando soffro sto meglio. Adesso ho 38 anni, ma quando iniziamo a correre a Milanello non devo fare meno degli altri. Devo fare uguale e di più. Perché ho questa cosa in testa, devo essere meglio degli altri in tutto quello che faccio. Sono cresciuto così".