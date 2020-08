Ibrahimovic sul rinnovo: "Ringrazio la società per lo sforzo fatto. hanno fatto di tutto per tenermi"

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, Zlatan Ibrahimovic ha commentato il suo rinnovo ma al tempo stesso ha parlato di tanti altri temi. Queste le sue parole sul rinnovo:

Sul rinnovo.

"Voglio ringraziare la società e il mister per la fiducia che mi danno. Hanno fatto di tutto per tenermi nel Milan. Negli ultimi 6 mesi ho dimostrato che l’età non conta nulla. In vacanza ho parlato tanto con la società e ho visto il mio futuro nel Milan. Penso solo al calcio e ad aiutare la squadra per soddisfare i tifosi.”