Ibrahimovic: "Voglio ancora vincere la Champions"

Nel corso dell’intervista concessa a France Football, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del suo rapporto con la Champions League: "Se l’avessi vinta, sarebbe stato meraviglioso. Non l’ho vinta, ma questo non fa di me un giocatore peggiore. È come i ragazzi che mi dicono: ‘Zlatan, non hai vinto il Mondiale, non sei un buon giocatore’. Ok, ma è più facile vincere la Coppa del Mondo quando sei francese piuttosto che svedese. Dopo, per tornare alla Champions, più aspetti e più è piacevole vincerla. Ho ancora obiettivi e voglio ancora vincerla. Nel club ho vinto tutto tranne la Champions League, ma non mi lamento perché ho fatto più di molti altri, sono felice".