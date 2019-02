Ielpo a MTV: "Il non avere le competizioni europee comporta un modo di lavorare completamente diverso, può essere un vantaggio importante"

L’ex portiere del Milan, Mario Ielpo, a Milan Tv ha analizzato i vantaggi che il Milan può trarre dal non avere impegni europei fino a fine stagione: “Il fatto di avere una competizione in meno è importante. Sono due mondi diversi. Quando non si ha una coppa, tra l’altro l’Europa League è la peggiore per le trasferte che sono faticose, si può preparare per tutta la settimana la partita del weekend. È un altro modo di affrontare la settimana e soprattutto si sta sempre tutti insieme con la squadra. Quando ci sono i turni infrasettimanali ci sono due squadre, chi gioca, e si deve poi riposare, e chi non gioca mai, che deve continuare ad allenarsi. Diventa un mondo completamente diverso rispetto al giocare una volta a settimana. Non avere le coppe è un vantaggio importante”