Ielpo a MTV: "La rete all'Atalanta può essere la svolta nella stagione di Calhanoglu"

Ospite dell’”Inferno del lunedì”, in onda su Milan Tv, Mario Ielpo ha parlato di Calhanoglu: “L’ho difeso per un sacco di settimane e ora si è preso la sua rivincita. Era un po’ che gli girava male ma che lui si impegnava, prima in maniera poco serena e finalmente è arrivato il gol. Spero si possa aprire un nuovo capitolo. Quando uno va in crisi per uscirne serve tornare in grandissima forma fisica e poi le prestazioni migliori arrivano da sé, con la fiducia. Poi si deve trovare un guizzo. Questo gol potrebbe essere l’elemento che dà la svolta”