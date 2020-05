Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, l'ex portiere rossonero Mario Ielpo ha parlato di Gattuso. Queste le sue parole: "La verità è che dovremmo tutti fare un monumento a Gattuso che ha davvero tenuto alta la bandiera del Milan in un momento in cui non c'era più nulla. Poi si è provato con Maldini e Boban, ma la sensazione è che non siano mai parte del progetto"