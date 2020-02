Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, sulle frequenze di Radio 24, l'ex rossonero Mario Ielpo ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha delle lacune in organico, dalla parte di Theo Hernandez è sempre scoperto, ma non per colpa sua. Rebic? Fa la seconda punta o deve coprire? Calhanoglu? Anche lui gioca in mezzo, serviva un cambio a centrocampo, ma Pioli non aveva nessuno da mettere"