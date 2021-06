Il medico della Danimarca: "Eriksen era andato, non so come abbiamo fatto a riportarlo indietro"

In una conferenza stampa organizzata da Copenaghen con il direttore sportivo della nazionale Peter Møller, il responsabile medico Morten Boesen e il commissario tecnico Kasper Hjulmand sono stati forniti alcuni dettagli sul malore subito ieri da Eriksen. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti riportate da TMW.

Domanda per il medico: cosa ha causato l’incidente?

“Non abbiamo una spiegazione sul perché, non so rispondere. La squadra ha ricevuta assistenza psicologica, ci sono stati quattro professionisti in hotel con la squadra durante la notte. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i loro sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati, così i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico, apprezziamo molto l’aiuto arrivato da fuori. Quanto siamo stati vicini a perdere Eriksen? Era morto… (letteralmente: he was gone, ndr) C’è stato un arresto cardiaco, sì. Non so come abbiamo fatto a riportarlo indietro, è successo in maniera veloce. Non sono un cardiologo, i dettagli sul perché e sul come li lascio agli esperti nella materia”.