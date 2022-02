Inter, S.Inzaghi: "Un punto su sei contro Milan e Napoli non soddisfano. Lo scudetto si giocherà sui dettagli fino all'ultima giornata"

In merito alla corsa scudetto, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha dichiarato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Liverpool: "Sapevamo che affrontavamo Milan e Napoli prima di loro. Personalmente sono molto soddisfatto delle prestazioni, per 70' abbiamo fatto un grandissimo derby e a Napoli abbiamo giocato un ottimo secondo tempo. E' normale che un punto su sei disponibili non soddisfano, ma per quello che abbiamo espresso abbiamo fatto due grandi partite contro due grandissime squadre che con noi e la Juventus giocheranno un campionato aperto e che si giocherà sui dettagli fino all'ultima giornata" riporta fcinternews.it.