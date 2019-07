Inter, Sensi: "Milan? Ho fatto la scelta migliore"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha commentato così il suo arrivo in nerazzurro dopo essere stato a lungo vicino al Milan: "È stata una sorpresa anche per me. Un giorno mi ha chiamato il mio agente, mi ha parlato della possibilità, neppure gli ho dato il tempo di finire il discorso. Mi si è riempito il cuore di gioia, ho fatto la scelta migliore. E questi primi giorni me l’hanno già confermato".