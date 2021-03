Inzaghi su Manchester-Milan: "Non ci sono favoriti, tifo per i rossoneri"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pippo Inzaghi ha parlato del big match di questa sera tra Manchester United e Milan: "È il fascino delle maglie. In tutto il mondo conoscono il Milan e il Manchester United. Chiunque indossi quei colori sa che è atteso da un compito speciale e gratificante, ma anche da una notevole responsabilità. Quando giochi una partita come questa in uno stadio imponente, anche se vuoto, sai già che puoi vincere o perdere, ma di sicuro crescerai. In questo tipo di incontri non esistono favoriti. E se esistono, il pronostico conta fino a un certo punto. Bisogna solo correre e lottare per 180 minuti e poi tirare le somme". Secondo Inzaghi questa partita "arriva troppo presto ed è un peccato. Di sicuro chi passa il turno avrà una grande spinta. Ai ragazzi del Milan auguro soprattutto di godersela: queste emozioni ti restano dentro e ti arricchiscono. Io tifo per loro".