Italia-Austria, Foda: "Partita speciale. Siamo sfavoriti, ma abbiamo tanti punti di forza"

Franco Foda, ct dell'Austria, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria: "E' un momento speciale per noi, l'Austria gioca per la prima volta un ottavo di finale di un Europeo, per di più a Wembley e contro l'Italia. E' una partita speciale, per me, per lo staff, per i giocatori e per la federazione. Non vediamo l'ora di scendere in campo e speriamo in un buon risultato. Ho comunque un rapporto speciale con l'Italia, ci vado spesso in vacanza. Ci siamo preparati bene, siamo concentrati, abbiamo curato i dettagli, speriamo di vedere una bella partita domani sera. L'Italia è una squadra forte nelle transizioni, nelle ripartenze, noi dobbiamo pensare a non commettere errori soprattutto quando facciamo partire l'azione dalle retrovie. Ci avranno studiati, noi abbiamo degli ottimi giocatori sul piano offensivo, siamo sfavoriti, ma abbiamo tanti punti di forza, siamo molto ben organizzati. Tutti si sono allenati bene e penso che, contro l'Italia, avrò tutta la rosa a disposizione".