Italia, Donnarumma: "La parata su De Bruyne la più importante della mia carriera. È un'estate un po' strana"

Gigio Donnarumma, ex portiere rossonero, è stato intervistato da Sky Sport al termine di Belgio-Italia, partita vinta dagli Azzurri per 2-1:

Come stai? “Sono tranquillissimo, do il massimo per questa squadra. Andiamo avanti, stasera è stato davvero emozionante. Abbiamo dato tutto, da domani recuperiamo le energie per la semifinale”.

È l’estate più strana della tua vita? “Un pochino sì, dal 24 che sono qui in Nazionale ho pensato solo alla Nazionale, c’era questo Europeo da giocare ed era giusto avere la testa solo qua”.

La parata su De Bruyne è stata fin qui la più importante della tua carriera? “Fin qui sì, è stata una bella parata. Cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra, anche quando non sono tanto impegnato cerco di comandare la difesa e di farmi sentire, è importante che i difensori sapere che io ci sono”.

Cosa ti sei detto con Lukaku prima del rigore? “Gli volevo dire qualcosa perché non era rigore, ma non mi ha risposto (ride, ndr). Paura no, non ho paura di nessuno, solo massimo rispetto”.