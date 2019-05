Italia femminile, Bertolini: "L'obiettivo è passare la fase a gironi"

La ct dell'Italia femminile Milena Bertolini ha le idee chiare su quale sia l'obiettivo della sua squadra nei prossimi Mondiali in programma in Francia: “Proviamo a passare il primo turno e non sarà facile perché siamo in terza fascia e quindi abbiamo due rivali come Australia e Brasile di livello superiore al nostro. - esordisce Bertolini a Sky Sport - Lo spirito di gruppo, il sentirsi un unico blocco, il volersi bene l’un l’altra è la nostra forza, il valore aggiunto che ci ha permesso di arrivare fin qui superando anche i momenti difficili e facendoci colmare il gap con le altre nazionali. Rispetto ad altri paesi abbiamo qualcosa in meno, ma siamo riuscite ad arrivare fino ai Mondiali e vogliamo giocarcela. - continua la ct – Ci sono ancora tantissime cose a cui pensare prima di andare in Francia. Penso però che sarà un Mondiale molto bello fatto di colori, gioia e felicità. Sono tutte cose che faranno sì che il seguito per questo evento sia elevato. E speriamo che possa appassionare più persone possibili”.