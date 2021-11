Italia, Mancini sulla convocazione di Pobega: "Se lo merita, sta facendo molto bene"

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano, Roberto Mancini, ct azzurro, ha commentato così la prima convocazione di Tommaso Pobega, centrocampista che in estate il Milan ha ceduto al Torino in prestito: "Pobega è qui, se lo merita e ha fatto tutta la trafila delle varie Under e ha fatto anche bene. Ha ottime qualità, è qui perché viene da diverso tempo in cui fa bene. Non so a chi paragonarlo, è un giocatore fisico, tecnico e ha un buon mancino. Può fare sia il palleggiatore che il centrocampista d'attacco, è giovane e intelligente" riporta tuttomercatoweb.com.