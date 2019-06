Italia Under 21, Di Biagio su Calabria: "Abbiamo perso un elemento di primissima scelta"

Luigi Di Biagio, ct dell'Italia U21, durante la conferenza stampa odierna nel ritiro di Formello, ha parlato anche di Davide Calabria che non farà parte della spedizione azzurra ai prossimi Europei a causa dell'infortunio rimediato in Coppa Italia con la maglia del Milan: "Abbiamo perso un elemento di primissima scelta, ma non era nelle condizioni per rischiare - riporta TMW -. Per me la salute viene prima di tutto per questi ragazzi. Mi ha un po' condizionato, anche perché in quel ruolo ho diversi giocatori che mi hanno dato tanto ma non stanno al meglio. I tagli alle convocazioni? Sono abituato, purtroppo, a passare un giorno che non è dei migliori. Ma fa parte del nostro lavoro. Non ci saranno riserve, non è una cosa bella. Se qualcuno dovesse farsi male, potremmo anche chiamare direttamente uno dell'U20".