J. Cesar: "Ibrahimovic è un fuoriclasse. Vi racconto il siparietto della linguaccia nel derby"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Julio Cesar ha parlato del siparietto con Ibrahimovic nel derby del 2012. Queste le sue parole: "Tantissimi mi hanno chiesto di questo episodio. Io ho provato a far perdere la concentrazione a Ibrahimovic andando verso di lui e conoscendolo bene avendo già giocato insieme nell'Inter. Gli ho detto sottovoce: "So che tirerai forte in mezzo perchè ti conosco bene" poi sono tornato verso la porta e gli ho fatto la linguaccia perchè avevo beccato la sua strategia. Quando ha tirato il rigore e mi ha fatto gol, lui mi ha detto: "Adesso vai in porta e raccogli il pallone". Ibrahimovic è un fuoriclasse e un amico."