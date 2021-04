Jacobelli a TMW: "Il Milan accusa una flessione comprensibile"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della lotta Champions: "In questo momento il Milan accusa una flessione comprensibile, visto anche da che punto partiva. Assenze eccellenti e concomitanti ha fatto sì che la situazione sia fluida. Il Napoli sta tornando alla ribalta. Le critiche a Gattuso erano improvvide e ingenerose. Se non puoi schierare per mesi Osimhen e Mertens, oltre ad altri big, è ovvio che i risultati non possano non essere lo specchio di quella situazione. Per la qualità di gioco, Napoli e Atalanta stanno meglio di Juventus, Milan e Lazio, con quest'ultima che non è ancora fuori. Non solo perché ha il recupero col Torino ma anche perché c'è subito la sfida contro il Milan".